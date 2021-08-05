Пензенским социальным предпринимателям предложили пройти обучение и претендовать на грант Экономика

Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Акселерационная программа «Школа социального предпринимательства», участники которой впоследствии смогут на конкурсной основе претендовать на получение гранта в размере до 500 тыс. рублей, стартует в Пензенской области в четверг, 12 августа.

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Возможность пройти бесплатное обучение имеется у зарегистрированных на территории региона представителей малого и среднего бизнеса — как уже имеющих статус социального предприятия, так и только планирующих получить его.

Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при поддержке министерства экономики региона.

По информации фонда, в первый день на базе бизнес-инкубатора «Татлин» в Пензе пройдет очная экспертная сессия, на которую приглашены представители профильных ведомств, бизнес-сообщества и успешные социальные предприниматели. В центре внимания будут тренды, опыт субъектов РФ, а также перспективы развития социальных предприятий в Пензенской области.

В период с 13 августа по 14 сентября запланированы очные тренинги по генерации идей для социальных бизнес-проектов, нетворкинг-сессия, мастер-классы по проведению эффективных презентаций и серия вебинаров, посвященных бизнес-моделированию, разработке маркетинговой стратегии, участию в закупках и тендерах.

Помимо этого, формат акселерационной программы предусматривает еженедельную индивидуальную работу со специалистами по сопровождению изменений, задача которых вывести организацию на новый уровень развития.

Итоговым мероприятием станет очный демодень, в ходе которого состоится итоговая презентация проектов.

Прием заявок на бесплатное обучение продлится на сайте Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области до 9 августа.

Акселерационная программа будет запущена в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Социальным предприятием может стать субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства.

Для получения данного статуса субъект МСП должен обеспечивать трудоустройство социально уязвимых категорий населения; заниматься реализацией производимых ими продуктов и услуг; выпускать товары для данной категории граждан; осуществлять деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей.