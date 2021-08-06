Банк «Кузнецкий» по итогам I полугодия увеличил объемы выдачи кредитов физлицам почти в 1,5 раза Экономика

Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» в I полугодии 2021 года выдал физическим лицам кредиты на сумму 314,85 млн. рублей, что почти в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, когда было выдано 215,56 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Основным драйвером роста стали потребительские кредиты — 222,4 млн. рублей (доля составила 71% от всех выданных кредитов) и ипотечные кредиты — 92,5 млн. рублей (их доля — 29%)», — уточняется в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что банк «Кузнецкий», помимо выдачи кредитов на любые цели, реализует собственные ипотечные программы, предоставляя заемные средства на приобретение как готовых, так и строящихся квартир, а также земельных участков и объектов индивидуального жилищного строительства.

«Также действует программа рефинансирования ипотечных кредитов, оформленных в других банках», — подчеркивается в тексте.

Кроме того, в сообщении напоминается, что банк «Кузнецкий» является участником программы ипотечного кредитования на первичном рынке с господдержкой, которая действует в соответствии с постановлением правительства РФ №566 от 23 апреля 2020 года и продлена до 1 июля 2022 года; по ней были предоставлены кредиты на улучшение жилищных условий на сумму 20 млн. рублей.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.