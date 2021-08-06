EN
19:02:18 Пятница, 6 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Банк «Кузнецкий» по итогам I полугодия увеличил объемы выдачи кредитов физлицам почти в 1,5 раза

14:19 | 06.08.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» в I полугодии 2021 года выдал физическим лицам кредиты на сумму 314,85 млн. рублей, что почти в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, когда было выдано 215,56 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

Банк «Кузнецкий» по итогам I полугодия увеличил объемы выдачи кредитов физлицам почти в 1,5 раза

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Основным драйвером роста стали потребительские кредиты — 222,4 млн. рублей (доля составила 71% от всех выданных кредитов) и ипотечные кредиты — 92,5 млн. рублей (их доля — 29%)», — уточняется в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что банк «Кузнецкий», помимо выдачи кредитов на любые цели, реализует собственные ипотечные программы, предоставляя заемные средства на приобретение как готовых, так и строящихся квартир, а также земельных участков и объектов индивидуального жилищного строительства.

«Также действует программа рефинансирования ипотечных кредитов, оформленных в других банках», — подчеркивается в тексте.

Кроме того, в сообщении напоминается, что банк «Кузнецкий» является участником программы ипотечного кредитования на первичном рынке с господдержкой, которая действует в соответствии с постановлением правительства РФ №566 от 23 апреля 2020 года и продлена до 1 июля 2022 года; по ней были предоставлены кредиты на улучшение жилищных условий на сумму 20 млн. рублей.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

Новости партнеров
Читайте также
В кузнецкую детскую больницу поступил современный аппарат ИВЛ В Пензе вновь объявлен аукцион на отлов бродячих животных
Пензенский облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов в депутаты Госдумы еще троих человек Прокуратура начала проверку в связи с гибелью подростка в Спасске
В Москве отреставрировано три полотна из коллекции пензенской картинной галереи В Пензе злоумышленник украл из магазина две банки икры
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама