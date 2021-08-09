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Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-мае вырос на 20,7%

09:42 | 09.08.2021 | Экономика

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Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-мае 2021 года составил 263 млн. 335,6 тыс. долларов, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-мае вырос на 20,7%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сложилось отрицательное сальдо торгового баланса: объем экспорта составил 130 млн. 712,9 тыс. долларов, импорта — 132 млн. 622,7 тыс. долларов.

По итогам пяти месяцев 2021 года объем экспорта вырос на 7,3% по сравнению с январем-маем 2020-го.

В страны СНГ вывезена продукция на 64 млн. 755,7 тыс. долларов, рост к аналогичному периоду прошлого года — 8,4%; в дальнее зарубежье — на 65 млн. 957,2 тыс. долларов (+6,2%).

Объем импорта в январе-мае 2021 года вырос на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Из стран СНГ в Пензенскую область ввезена продукция на 28 млн. 97,8 тыс. долларов, рост к аналогичному периоду прошлого года — 57,6%; из дальнего зарубежья — на 104 млн. 524,9 тыс. долларов (рост — 33,1%).

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