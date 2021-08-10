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«СЗТЛ» планирует реализовать инвестпроект по созданию литейного производства

20:13 | 10.08.2021 | Экономика

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Сердобск, 10 августа 2021. PenzaNews. ООО «СЗТЛ» планирует реализовать в Сердобске Пензенской области инвестиционный проект по созданию литейного производства, в рамках которого будет налажен выпуск отливок из различных марок чугуна для отраслей машиностроения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

«СЗТЛ» планирует реализовать инвестпроект по созданию литейного производства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате реализации проекта будет создано не менее 34 новых рабочих мест», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что предполагаемый объем инвестиций составляет более 35 млн. рублей.

Из сообщения следует, что во вторник, 10 августа, была одобрена заявка компании на осуществление деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск».

«В ближайшее время правительством Пензенской области будет заключено соглашение с инвестором», — сказано в тексте.

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