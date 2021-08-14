«Пензенский тепличный комбинат» выставил на продажу земельный участок площадью более 14 га Экономика

Пенза, 14 августа 2021. PenzaNews. Акционерное общество «Пензенский тепличный комбинат» выставило на продажу земельный участок на улице Тепличной в Пензе площадью более 14 га, установив начальную цену в 198 млн. 126 тыс. 400 рублей. Соответствующая информация размещена в выпуске №13 муниципальной газеты «Пенза» от 13 августа.

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Согласно представленным сведениям, данный участок относится к землям населенных пунктов; разрешенное использование — производственные предприятия, объекты коммунально-бытового обслуживания, для размещения производственных и административных зданий.

Аукцион состоится на площадке «Сбербанк-АСТ».

Регистрация участников будет проводиться в период по 12 сентября. Торги пройдут 13 сентября.