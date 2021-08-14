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«Пензенский тепличный комбинат» выставил на продажу земельный участок площадью более 14 га

11:02 | 14.08.2021 | Экономика

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Пенза, 14 августа 2021. PenzaNews. Акционерное общество «Пензенский тепличный комбинат» выставило на продажу земельный участок на улице Тепличной в Пензе площадью более 14 га, установив начальную цену в 198 млн. 126 тыс. 400 рублей. Соответствующая информация размещена в выпуске №13 муниципальной газеты «Пенза» от 13 августа.

«Пензенский тепличный комбинат» выставил на продажу земельный участок площадью более 14 га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, данный участок относится к землям населенных пунктов; разрешенное использование — производственные предприятия, объекты коммунально-бытового обслуживания, для размещения производственных и административных зданий.

Аукцион состоится на площадке «Сбербанк-АСТ».

Регистрация участников будет проводиться в период по 12 сентября. Торги пройдут 13 сентября.

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