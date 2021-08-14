В Пензенской области 57 объектов туриндустрии прошли классификацию Экономика

Пенза, 14 августа 2021. PenzaNews. 57 объектов туристской индустрии в Пензенской области — 51 гостиница, три турбазы и три санатория — прошли классификацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«Всего в Пензенской области подлежат государственной классификации 125 гостиниц и 36 турбаз», — отмечается в тексте.

Из него следует, что вопрос о прохождении классификации коллективными средствами размещения, расположенными в муниципальных образованиях, обсуждался на совещании, которое врио первого заместителя председателя правительства региона Олег Ягов провел в режиме видеоконференции 11 августа.

«Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов дано поручение совместно с собственниками коллективных средств размещения составить график по прохождению государственной классификации. Эту работу поручено провести в сжатые сроки — до 10 сентября текущего года», — сказано в сообщении.