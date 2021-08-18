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Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-июль исполнен на 106,8%

16:54 | 18.08.2021 | Экономика

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Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Доходы в размере 46 млрд. 898,1 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-июле 2021 года, план выполнен на 106,8%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-июль исполнен на 106,8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 30 млрд. 626,7 млн. рублей, или 105,1% к плану; безвозмездные поступления — 16 млрд. 271,4 млн. рублей (110,2%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 107,3%: при плане в 38 млрд. 360,4 млн. рублей фактически поступило 41 млрд. 160,9 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 24 млрд. 894,3 млн. рублей при ожидаемом объеме 23 млрд. 600,8 млн. рублей; план выполнен на 105,5%.

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