В Пензенской области за полгода выданы ипотечные жилищные кредиты на 18,2 млрд. рублей Экономика

Пенза, 19 августа 2021. PenzaNews. Ипотечные жилищные кредиты на 18 млрд. 168 млн. рублей выданы в Пензенской области с января по июнь 2021 года, что на 86,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, когда их объем составлял 9 млрд. 762 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.

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При этом число предоставленных гражданам ипотечных жилищных кредитов выросло на 56,5%: с 5 тыс. 300 в I полугодии 2020 года до 8 тыс. 294 в первые шесть месяцев 2021-го.

Согласно представленным данным, задолженность по ИЖК на 1 июля текущего года составила 71 млрд. 507 млн. рублей. На начало июля прошлого года показатель составлял 53 млрд. 387 млн. рублей. Рост в годовом выражении — 33,9%.

По последней информации, объем просроченной задолженности равен 304 млн. рублей, или 0,4%.

Средневзвешенная ставка в июне 2021 года снизилась в Пензенской области до 6,48%.