Мельниченко осмотрел экспозицию пензенских предприятий на форуме «Армия-2021» Экономика

Кубинка, 23 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел экспозицию предприятий региона, организованную в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021», официальное открытие которого состоялось в парке «Патриот» в Московской области в понедельник, 23 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил конкурентоспособность производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, НИКИРЭТ, «Радиозавода», НПП «Рубин» и ПО «Электроприбор», которые представляют Пензенскую область на данном мероприятии, а также востребованность их продукции на российском и зарубежном рынках.

«Пензенская область с советского времени входит в сферу обеспечения оборонно-промышленного комплекса страны. Сегодня наши предприятия занимают прочные позиции: [они] модернизировали производство, выполняют государственные заказы, наряду с этим выпускают товары гражданского назначения», — сказал Олег Мельниченко.

Врио губернатора добавил, что пензенские предприятия продемонстрировали на форуме «Армия-2021» продукцию высокого качества.

«Надеюсь, это позволит привлечь к ней повышенное внимание, расширить деловые контакты, найти новых партнеров и дополнительные пути сбыта», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.