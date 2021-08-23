EN
18:54:40 Понедельник, 23 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко осмотрел экспозицию пензенских предприятий на форуме «Армия-2021»

14:49 | 23.08.2021 | Экономика

Печать

Кубинка, 23 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел экспозицию предприятий региона, организованную в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021», официальное открытие которого состоялось в парке «Патриот» в Московской области в понедельник, 23 августа.

Мельниченко осмотрел экспозицию пензенских предприятий на форуме «Армия-2021»

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил конкурентоспособность производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, НИКИРЭТ, «Радиозавода», НПП «Рубин» и ПО «Электроприбор», которые представляют Пензенскую область на данном мероприятии, а также востребованность их продукции на российском и зарубежном рынках.

«Пензенская область с советского времени входит в сферу обеспечения оборонно-промышленного комплекса страны. Сегодня наши предприятия занимают прочные позиции: [они] модернизировали производство, выполняют государственные заказы, наряду с этим выпускают товары гражданского назначения», — сказал Олег Мельниченко.

Врио губернатора добавил, что пензенские предприятия продемонстрировали на форуме «Армия-2021» продукцию высокого качества.

«Надеюсь, это позволит привлечь к ней повышенное внимание, расширить деловые контакты, найти новых партнеров и дополнительные пути сбыта», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.

Новости партнеров
Читайте также
Казаков выпустил книгу «Сила убеждения» На путепроводе в районе Монтажного восстановят водоотводящие конструкции
Чубарь награждена почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области В выходные на дорогах Пензенской области погибли четыре человека
Михаил Дралин занял 12 место на четвертом этапе Российской серии кольцевых гонок В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама