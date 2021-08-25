Банк «Кузнецкий» внедрил PayControl для бизнеса Экономика

Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» внедрил решение для электронной подписи документов PayControl, разработанное российской компанией SafeTech. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Технология PayControl позволяет корпоративным клиентам банка подписывать электронные документы в любом из браузеров операционных систем Windows, macOS, Linux и мобильных приложениях системы ДБО [дистанционного банковского обслуживания] на платформах iOS и Android», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что PayControl предполагает отказ от подтверждения операций с помощью разовых SMS-паролей и Push-уведомлений, а это в свою очередь значительно упрощает процесс подписания платежных документов при сохранении высокого уровня безопасности финансовых транзакций.

Как отметил председатель банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, мобильная электронная подпись становится стандартным инструментом обеспечения безопасности дистанционного банковского обслуживания.

«Внедрение платформы PayControl позволило нашим клиентам оперативно и безопасно совершать платежи в системе ДБО», — сказал он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.