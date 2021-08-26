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Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-июле составил 110,7%

11:34 | 26.08.2021 | Экономика

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Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе-июле 2021 года 110,7% к соответствующему периоду 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-июле составил 110,7%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Добыча полезных ископаемых» — 104,2%, «Обрабатывающие производства» — 109,8%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 113,5%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 141,2%.

По информации Росстата, в целом по стране индекс промпроизводства в январе-июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го составил 104,4%.

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