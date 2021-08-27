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Пензенское правительство утвердило порядок внесения изменений в госконтракты

12:35 | 27.08.2021 | Экономика

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Пенза, 27 августа 2021. PenzaNews. Правительство Пензенской области утвердило порядок принятия решения о внесении изменений в государственные контракты.

Пензенское правительство утвердило порядок внесения изменений в госконтракты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении на сайте управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, соответствующее постановление №525-пП принято в рамках исполнения федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления правительства РФ №1315 от 9 августа 2021 года «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации».

«[Документ] регламентирует порядок действия сторон с целью принятия правительством Пензенской области решения о внесении изменений в государственные контракты, заключенные на срок не менее одного года, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, при исполнении которых возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что, согласно утвержденному порядку, заказчик на основании принятого правительством региона решения о внесении изменений в госконтракт должен будет подготовить дополнительное соглашение, обеспечить его подписание второй стороной и указание соответствующей информации в реестре государственных контрактов.

«Постановление правительства Пензенской области №525-пП вступило в силу 24 августа», — сказано в сообщении.

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