Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-июле вырос на 8,6% Экономика

Пенза, 29 августа 2021. PenzaNews. Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-июле 2021 года составил 143 млрд. 870,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В основном он формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. На их долю пришлось 95,9% от общего объема. Доля продажи на розничных рынках и ярмарках составила 4,1%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродовольственные товары, их удельный вес — 51,5%. За 7 месяцев 2021 года они реализованы на 74 млрд. 125,1 млн. рублей. Рост к уровню января-июля 2020 года — 15,1%.

Удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли составил 48,5%. Они проданы на 69 млрд. 745,2 млн. рублей. Это на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации Пензастата, объем интернет-продаж организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 7 месяцев 2021 года вырос в сопоставимых ценах по сравнению с январем-июлем 2020-го в 2,2 раза — до 1,8 млрд. рублей.

Оборот розничной торговли на душу населения составил по итогам 7 месяцев текущего года 111,4 тыс. рублей, в том числе по пищевым продуктам, напиткам и табачным изделиям — 54 тыс. рублей, по непродовольственным товарам — 57,4 тыс. рублей.