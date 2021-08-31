В Пензенской области в I полугодии субъектам МСП предоставлены кредиты на 26,8 млрд. рублей Экономика

Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. Кредиты на сумму 26,8 млрд. рублей предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Пензенской области в I полугодии 2021 года, что почти на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Из общей суммы кредитов, выданных МСП в этот период, индивидуальные предприниматели (ИП) получили более 3,5 млрд. рублей, рост — более чем на 37% по сравнению с I полугодием прошлого года», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что наибольший спрос на кредиты среди субъектов МСП наблюдался в апреле, когда предприятиям и ИП было выдано свыше 5,5 млрд. рублей.

«К концу полугодия обязательства МСП перед банками превысили 40 млрд. рублей, из которых около 6 млрд. — кредиты, полученные ИП. Рост обязательств МСП по сравнению с 1 июля прошлого года составил 16,5%, у ИП — чуть более 8%», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что доля просроченной задолженности в кредитном портфеле МСП к началу июля 2021 года снизилась до 2,9%, при этом год назад она составляла 3,5%.