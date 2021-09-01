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Валентина Матвиенко высоко оценила потенциал пензенских предприятий

21:58 | 01.09.2021 | Экономика

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Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам посещения производственных площадей АО «Пензенский арматурный завод» и ООО «Пензенский завод Телема Гино» высоко оценила потенциал предприятий региона.

Валентина Матвиенко высоко оценила потенциал пензенских предприятий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экскурсию для спикера верхней палаты российского парламента, временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и других почетных гостей провел руководитель заводов Дмитрий Акимов.

Он сообщил, что «ПАЗ» специализируется на производстве запорной трубопроводной арматуры для химической, нефтяной, газовой промышленности и атомной энергетики, а «ПЗТГ» — на выпуске электрооборудования для нужд железнодорожного транспорта, промышленной энергетики и судостроения.

По словам Дмитрия Акимова, еще несколько лет назад в цехах была разруха, однако удалось провести техперевооружение и благодаря слаженной команде добиться внушительных результатов.

В свою очередь Валентина Матвиенко отметила, что развитие производств прежде всего является заслугой грамотного руководителя.

«Реальное производство, реальные рабочие места, полезная продукция, конкурентная по мировым оценкам. Так и надо. Если бы каждый нашел свою нишу и так начал работать, другая бы экономика была. Молодцы», — прокомментировала она увиденное.

В завершение визита Валентины Матвиенко Дмитрий Акимов, который в качестве инвестора участвует в развитии проекта по производству абашевской игрушки, являющейся одним из брендов Пензенской области, преподнес ей в знак уважения подарочный набор из нескольких фигурок.

«Это же красота неземная! Посмотрите на это чудо!» — восхитилась Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что в Совете Федерации действует комиссия по сохранению и развитию народных художественных промыслов, и предложила Пензенской области принять участие в адресной программе поддержки.

«Давайте мы вас поддержим на этом этапе», — сказала спикер верхней палаты парламента.

По ее мнению, в регионе получится вывести производство необычных сувениров на новый уровень.

«Вам это под силу», — резюмировала Валентина Матвиенко.

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