Фонд развития промышленности поддержит инвестпроект компании «Мастер-Пак» Экономика

Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Фонд развития промышленности Пензенской области поддержит инвестиционный проект ООО «Мастер-Пак» по модернизации действующего производства упаковочных материалов из гофрокартона в рамках программы «Повышение производительности труда». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства промышленности и инновационной политики региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общая стоимость проекта составила более 61 млн. рублей, из которых 30 млн. рублей будет предоставлено фондом в виде льготного займа на приобретение оборудования», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что реализация проекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 94 млн. до 120 млн. кв. метров гофроупаковки в год, расширить номенклатуру, освоить выпуск картона с повышенными физико-механическими характеристиками, используемого для упаковки замороженных и влажных продуктов, а также дополнительно создать 20 высокопроизводительных рабочих мест.