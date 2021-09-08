Внешнеторговый оборот Пензенской области в I полугодии увеличился на 14,1% Экономика

Пенза, 8 сентября 2021. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-июне 2021 года составил 324 млн. 794,4 тыс. долларов, что на 14,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Объемы экспорта в I полугодии текущего года достигли 158 млн. 718,6 тыс. долларов, рост — 5,2%.

В страны СНГ вывезена продукция на 79 млн. 823,7 тыс. долларов, в дальнее зарубежье — на 78 млн. 894,9 тыс. долларов. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составило 4,9% и 5,5% соответственно.

Объемы импорта в январе-июне 2021 года увеличились по сравнению с I полугодием 2020-го на 24,1% — до 166 млн. 75,8 тыс. долларов.

Из стран СНГ в Пензенскую область ввезена продукция на 33 млн. 542,4 тыс. долларов, рост к аналогичному периоду прошлого года — 59,1%; из дальнего зарубежья — на 132 млн. 533,4 тыс. долларов (рост — 17,5%).