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Внесены изменения в бюджет Пензенской области на 2021–2023 годы

16:39 | 10.09.2021 | Экономика

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Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали законопроект о внесении изменений в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в ходе 43-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 10 сентября.

Внесены изменения в бюджет Пензенской области на 2021–2023 годы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, доходы и расходы на 2021 год увеличены на 269 млн. 142 тыс. рублей — до 71 млрд. 872 млн. 583,1 тыс. рублей и 72 млрд. 126 млн. 721,4 тыс. рублей соответственно. Дефицит бюджета не изменился и составляет 254 млн. 138,3 тыс. рублей.

На 2022 год доходы и расходы увеличены на 79 млн. 500 тыс. рублей — до 62 млрд. 422 млн. 90,7 тыс. рублей и 61 млрд. 309 млн. 481,6 тыс. рублей. Профицит прогнозируется на уровне 1 млрд. 112 млн. 609,1 тыс. рублей.

На 2023 год доходы и расходы не изменились составляют 64 млрд. 920 млн. 932,8 тыс. рублей и 64 млрд. 414 млн. 844,1 тыс. рублей соответственно, профицит — 506 млн. 88,7 тыс. рублей.

При корректировке главного финансового документа на текущий год депутаты одобрили выделение дополнительно свыше 355,3 млн. рублей на оказание содействия органам муниципальной власти в решении вопросов местного значения, включая расходы на завершение строительства детского сада на 120 мест в селе Засечном, ранее запланированного на 2022 год, проведение текущего и капитального ремонта школ, детских садов, домов культуры, ФОКов и спортплощадок, а также реконструкцию объектов коммунального хозяйства.

Более чем на 84 млн. рублей увеличено финансирование мероприятий социально-культурной сферы, оплата труда бюджетников — на 284,9 млн. рублей, социальное обеспечение населения — на 205 млн. рублей.

Значительные средства будут направлены на поддержку сотрудников и учреждений здравоохранения: на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в проведении вакцинации против COVID-19 и непосредственно контактирующим с больными коронавирусной инфекцией, — 40 млн. рублей; на проведение ремонта зданий — 78 млн. рублей. 51,2 млн. рублей заложено на обеспечение служебными помещениями 41 врача, отработавших 5 лет по программе «Земский доктор» или по договору целевом обучении в межрайонных больницах Пензенской области.

В связи с удорожанием стоимости квадратного метра строящегося жилья на приобретение жилых домов для детей-сирот выделено 71,1 млн. рублей.

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