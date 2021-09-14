Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 8 месяцев 2021 года Экономика

Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 8 месяцев 2021 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 25%, или на 13 млн. рублей; чистые процентные доходы — на 7%, или на 13,2 млн. рублей; общий объем доходов — на 8%, или на 40 млн. рублей.

С начала года чистый валовой доход банка составил 406,2 млн. рублей, чистые процентные доходы — 210,9 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 195,3 млн. рублей.

По состоянию на 1 сентября 2021 года общий объем доходов составил 571 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 65 млн. рублей, чистая прибыль — 38,6 млн. рублей.

Активы банка на начало сентября составили 6,6 млрд. рублей, рост — 1,5% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 630 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 3,7 млрд. рублей, из них 1,85 млрд. рублей направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе 947 млн. рублей в рамках федеральных программ поддержки субъектов МСП.

Кредитный портфель банка на 1 сентября 2021 года составил 4,4 млрд. рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов — 3,2 млрд. рублей, физических лиц — 1,2 млрд. рублей.

Объем всех привлеченных ресурсов на 1 сентября 2021 года составил 5,75 млрд. рублей, рост — 0,4% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на начало сентября составил 2,8 млрд. рублей; депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий выросли на 5,6% и достигли 2,6 млрд. рублей; остатки на счетах физлиц увеличились на 7,8%. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено более 54 млн. рублей.

Резервы ликвидности составили более 2,2 млрд. рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 сентября 2021 года составляют: Н1.2 — 8,7% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 10,41% при минимальном значении 8%; Н3 — 75,37% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.