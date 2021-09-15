Фонд развития промышленности поддержит инвестпроект компании «Ленкомтех» Экономика

Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Фонд развития промышленности Пензенской области поддержит инвестиционный проект «Организация серийного производства машин для внесения жидких органических удобрений» компании «Ленкомтех» в рамках программы «Проекты развития». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства промышленности и инновационной политики региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Целью проекта является развитие машиностроительного производства и запуск серийного производства машин для внесения жидких органических удобрений в почву для увеличения ее урожайности», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что объем производства составит до 67 единиц в год, дополнительно будет создано шесть высокопроизводительных рабочих мест.

«Общая стоимость проекта составила 60 млн. рублей, из которых 30 млн. рублей будет предоставлено фондом в виде льготного займа на приобретение оборудования», — сказано в тексте.