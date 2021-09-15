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Фонд развития промышленности поддержит инвестпроект компании «Ленкомтех»

14:39 | 15.09.2021 | Экономика

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Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Фонд развития промышленности Пензенской области поддержит инвестиционный проект «Организация серийного производства машин для внесения жидких органических удобрений» компании «Ленкомтех» в рамках программы «Проекты развития». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства промышленности и инновационной политики региона.

Фонд развития промышленности поддержит инвестпроект компании «Ленкомтех». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Целью проекта является развитие машиностроительного производства и запуск серийного производства машин для внесения жидких органических удобрений в почву для увеличения ее урожайности», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что объем производства составит до 67 единиц в год, дополнительно будет создано шесть высокопроизводительных рабочих мест.

«Общая стоимость проекта составила 60 млн. рублей, из которых 30 млн. рублей будет предоставлено фондом в виде льготного займа на приобретение оборудования», — сказано в тексте.

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