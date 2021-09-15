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Мельниченко призвал увеличить объемы переработки древесины в Пензенской области

15:50 | 15.09.2021 | Экономика

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Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко призвал увеличить объемы переработки древесины на территории региона.

Мельниченко призвал увеличить объемы переработки древесины в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он обратил внимание на актуальную для многих местных производителей проблему труднодоступности сырьевой базы, а также на нецелесообразность вывоза из области леса-кругляка, поскольку в регионе большое количество предприятий специализируются на выпуске изделий из дерева или с его использованием.

«Надо активизировать работу, чтобы местное сырье лесной отрасли использовалось в первую очередь пензенскими производителями, чтобы лес-кругляк не вывозили за пределы региона», — сказал он в ходе круглого стола с арендаторами лесных участков, состоявшегося в среду, 15 сентября.

Олег Мельниченко провел аналогию с сельским хозяйством, где поставлена задача по увеличению до 70% доли перерабатываемой в регионе продукции АПК.

«В течение нескольких лет мы должны выйти на этот показатель. Так и здесь. Давайте индикативный показатель утвердим. Определенный процент срубленного леса мы должны перерабатывать на территории региона, а продавать уже готовую продукцию. Принцип простой: чем выше уровень переработки, тем выше добавленная стоимость и тем больше растет валовой региональный продукт», — отметил врио губернатора.

Помимо этого, в ходе круглого стола обсуждался вопрос об увеличении сроков аренды лесных участков — в перспективе планируется заключать договоры более чем на 30 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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