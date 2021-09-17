«Термодом» получил в ВТБ более 2 млрд. рублей на новые жилищные проекты Экономика

Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. ВТБ открыл пензенскому холдингу «Термодом» кредитные линии на общую сумму 2,1 млрд. рублей, заемные средства предоставлены на срок до четырех лет на строительство трех многоквартирных жилых домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, которое поступило в ИА «PenzaNews».

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«При поддержке банка компания строит новый 17-этажный жилой дом в ЖК «Парк Рояль» и два дома высотой 14 и 17 жилых этажей в микрорайоне «Город Спутник». Общая площадь новостроек превышает 73,5 тыс. кв. м. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2022-го – 2023 году», — сказано в пресс-релизе.

Как отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко, содействие развитию жилищного строительства является одной из приоритетных задач ВТБ.

«Наш кредитный портфель застройщиков жилья в сегменте среднего и малого бизнеса в этом году увеличился на 18% и сейчас превышает 70 млрд. рублей. Мы предоставляем эффективные финансовые решения как новым клиентам, так и партнерам, с которыми уже реализовали не один крупный проект. Холдинг «Термодом» многие годы обеспечивает жителей Пензы современным комфортным жильем и развивает городскую инфраструктуру. Уверен, что три новых проекта будут так же востребованы у покупателей, как и предыдущие», — сказал он.

В свою очередь управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай уточнил, что банк сотрудничает с холдингом «Термодом» более 13 лет.

По его словам, при участии ВТБ уже сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом почти на 400 квартир в «Спутнике».

Тем временем руководитель холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов подчеркнул, что успешный опыт сотрудничества с ВТБ и использование схемы эскроу-счетов гарантируют четкое исполнение всех принятых обязательств перед будущими новоселами.

«Надеюсь, наши клиенты по достоинству оценят качество и комфорт нового жилья, построенного в «Городе Спутнике» и ЖК «Парк Рояль», — сказал он.

Холдинг «Термодом» — один из крупнейших застройщиков в Пензенской области, специализирующийся на возведении жилых зданий и социальных объектов, продаже квартир, производстве строительных и отделочных материалов. Осуществляет свою деятельность на строительном рынке региона с 1998 года.

«Город Спутник» — проект комплексного освоения территории, реализуемый строительным холдингом «Термодом». Микрорайон имеет развитую инфраструктуру и собственную набережную с фонтанным комплексом, тропой здоровья и парком с аттракционами.

Банк ВТБ (ПАО) зарегистрирован Банком России 17 октября 1990 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1000 выдана ЦБ РФ 8 июля 2015 года.