В Пензенской области объем средств граждан на вкладах и счетах достиг почти 170 млрд. рублей Экономика

Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. Объем средств граждан на вкладах и прочих банковских счетах в Пензенской области на 1 августа 2021 года составил 169,6 млрд. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

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«При этом большую часть вкладов составляли рублевые сбережения: на них пришлось более 94% всех привлеченных средств граждан, или почти 160 млрд. рублей; сумма за год выросла на 10,8%. Вклады в иностранной валюте увеличились на 11,1% — до суммы, эквивалентной почти 9,7 млрд. рублей», — сказали в учреждении.

В пресс-службе добавили, что индивидуальные предприниматели, по данным на первое число последнего летнего месяца, хранили в банках 8,5 млрд. рублей, что на 8,2% больше, чем годом ранее.

«Объем средств на депозитах и прочих счетах юридических лиц на 1 августа этого года составил почти 36 млрд. рублей, рост — 7,7% к аналогичной дате прошлого года», — отметили в отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.