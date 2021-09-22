Прокуратура потребовала устранить нарушения трудовых прав работников двух стройкомпаний Экономика

Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы потребовала устранить нарушения трудовых прав работников двух строительных организаций — ООО «СМУ-2» и ООО «СМУ-5». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

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«Выявлены неоднократные нарушения сроков выплаты заработной платы, оплаты отпусков и расчетов при увольнении. В локальных актах указанных организаций отсутствовали положения об индексации заработной платы. Компенсация за просрочку трудовых выплат работникам не осуществлялась. В ряде трудовых договоров не указывались сведения о режиме рабочего времени и условиях труда на рабочем месте, размере вознаграждения за труд», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, помимо внесенных в адрес руководства представлений, в отношении должностных лиц организаций возбуждено пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — отмечается в тексте.