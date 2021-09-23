Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-августе составил 107,7% Экономика

Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе-августе 2021 года 107,7% к соответствующему периоду 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Добыча полезных ископаемых» — 103,7%, «Обрабатывающие производства» — 106,6%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 112,6%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 136,3%.

По информации территориально органа Федеральной службы государственной статистики, Пензенская область по итогам 8 месяцев 2021 года по индексу промпроизводства занимает пятое место в Приволжском федеральном округе, уступая Ульяновской (122,2%), Саратовской (116,6%), Нижегородской (114,8%) и Кировской (109,9%) областям, но сохраняя при этом темп выше, чем в целом по стране — 104,5%, а также по ПФО — 106%.