Ключевые проекты развития Пензенской области будут представлены Чернышенко через две недели Экономика

Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Ключевые проекты, направленные на социально-экономическое развитие пяти регионов Приволжского федерального округа, в том числе Пензенской области, будут представлены заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко, который в июле был назначен куратором ПФО, через две недели.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы кабинета министров, в четверг, 23 сентября, в ходе совещания, которое провели Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференции, состоялась предзащита проектов, представленных главами Башкирии, Татарстана, Самарской и Нижегородской областей.

«По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил в течение недели Минэкономразвития, координационному центру [правительства РФ] и Росстату совместно с субъектами обеспечить бесперебойную поставку данных, характеризующих актуальную ситуацию в регионах ПФО. Следующее совещание состоится через две недели. Свои проекты Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову представят Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области», — сказано в тексте.