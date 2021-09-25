Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 8 месяцев исполнен на 103,6% Экономика

Пенза, 25 сентября 2021. PenzaNews. Доходы в размере 53 млрд. 809,5 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области за январь-август 2021 года, план выполнен на 103,6%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 34 млрд. 625,2 млн. рублей, или 105,7% к плану; безвозмездные поступления — 19 млрд. 184,3 млн. рублей (100%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 103,6%: при плане в 45 млрд. 635,7 млн. рублей фактически поступило 47 млрд. 266,2 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 28 млрд. 89,7 млн. рублей при ожидаемом объеме 26 млрд. 464,6 млн. рублей; план выполнен на 106,1%.