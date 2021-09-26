Мельниченко поздравил работников машиностроительного комплекса с праздником Экономика

Пенза, 26 сентября 2021. PenzaNews. Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса региона с профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье сентября.

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«Машиностроение по праву считается фундаментом промышленности, ключевой отраслью российской экономики. Сегодня благодаря вашей устремленности к созиданию, компетентности, накопленному опыту, применению на практике передовых научных разработок, умению оперативно решать сложнейшие производственные задачи машиностроительный комплекс региона динамично развивается, вносит достойный вклад в диверсификацию экономики, в укрепление ее инновационного потенциала, повышение обороноспособности государства», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что продукция машиностроительных предприятий по праву снискала заслуженное признание в России и за рубежом.

«Убежден, что огромный научный и технический потенциал пензенских машиностроителей, грамотные управленческие решения, ответственное отношение к порученному делу позволят успешно совершенствовать работу отрасли, всемерно повышать производительность труда. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых трудовых свершений на благо России и Пензенской области!» — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.