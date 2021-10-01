Группа ПТПА и «Сахалин Энерджи» заключили договор на поставку арматуры для проекта «Сахалин-2» Экономика

Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Промышленная группа ПТПА и компания «Сахалин Энерджи» заключили договор на поставку высокотехнологичной трубопроводной арматуры для проекта «Сахалин-2». Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.

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По информации ведомства, впервые арматура, выпущенная на территории России, будет применяться на нефтегазодобывающих платформах «Лунская-А» и «Пильтун-Астохская-Б».

Как уточняется на сайте предприятия «Пензтяжпромарматура», церемония подписания договора состоялась в рамках дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина – 2021» в минувший четверг, 30 сентября.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект. В его рамках идет освоение Пильтун-Астохского и Лунского нефтегазовых месторождений на северо-востоке сахалинского шельфа. Оператор проекта — компания «Сахалин Энерджи».