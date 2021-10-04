EN
17:48:18 Понедельник, 4 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Годовой план реализации программы «Стимул» в Пензенской области выполнен на 72,7%

16:46 | 04.10.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. План 2021 года по реализации программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнен в Пензенской области по итогам 9 месяцев на 72,7%. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

Годовой план реализации программы «Стимул» в Пензенской области выполнен на 72,7%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» в 2021 году нам необходимо построить восемь объектов инфраструктуры с общим объемом финансирования 280 млн. рублей, в том числе почти 187 млн. рублей — из федерального бюджета», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 4 октября.

Александр Гришаев отметил, что семь объектов расположено в Пензе.

«По итогам девяти месяцев общее выполнение составляет 72,7% от плана», — уточнил врио министра.

Он особо обратил внимание на то, что с июня наблюдается падение темпов реализации программы.

«Мы проваливаем ввод объектов. В настоящее время у нас только вот, подчеркиваю, из восьми объектов введено два — это насосная станция в «Городе Спутник» и водопровод в 8-м микрорайоне Арбеково. Мы имеем очень сложную ситуацию на трех объектах. Это водопровод в районе улицы Клары Цеткин, сети ливневой канализации на улице Антонова и магистральные внеплощадочные сети канализации в микрорайоне №8 Арбеково», — заявил Александр Гришаев.

По его словам, в сложившейся ситуации требуется принятие срочных мер, в числе которых он назвал завершение работ на трех дорогах в микрорайонах №6 и №7 Арбеково до 15 октября, на сетях канализации в микрорайоне №8 до 1 ноября, а также еще на двух объектах до 1 декабря.

«Дальше мы просто попадем под санкции», — предупредил руководитель областного Минстроя, добавив, что регион рискует не получить в 2022 году финансирование по данной программе в запланированном объеме.

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратил внимание на то, что войти в программу «Стимул» не так просто.

«Провалить ее, чтобы с нас какие-то средства сняли, это недопустимо», — подчеркнул глава региона.

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой изъята фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей В Пензенской области 6 октября зазвучат сирены
В Пензенской области за сутки подтверждено 255 случаев заражения коронавирусом Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Жителю Сосновоборска назначен штраф в 15 тыс. рублей за уклонение от службы в армии Все намеченные противопожарные мероприятия на территории лесного фонда региона выполнены
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама