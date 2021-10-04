Годовой план реализации программы «Стимул» в Пензенской области выполнен на 72,7% Экономика

Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. План 2021 года по реализации программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнен в Пензенской области по итогам 9 месяцев на 72,7%. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

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«В рамках программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» в 2021 году нам необходимо построить восемь объектов инфраструктуры с общим объемом финансирования 280 млн. рублей, в том числе почти 187 млн. рублей — из федерального бюджета», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 4 октября.

Александр Гришаев отметил, что семь объектов расположено в Пензе.

«По итогам девяти месяцев общее выполнение составляет 72,7% от плана», — уточнил врио министра.

Он особо обратил внимание на то, что с июня наблюдается падение темпов реализации программы.

«Мы проваливаем ввод объектов. В настоящее время у нас только вот, подчеркиваю, из восьми объектов введено два — это насосная станция в «Городе Спутник» и водопровод в 8-м микрорайоне Арбеково. Мы имеем очень сложную ситуацию на трех объектах. Это водопровод в районе улицы Клары Цеткин, сети ливневой канализации на улице Антонова и магистральные внеплощадочные сети канализации в микрорайоне №8 Арбеково», — заявил Александр Гришаев.

По его словам, в сложившейся ситуации требуется принятие срочных мер, в числе которых он назвал завершение работ на трех дорогах в микрорайонах №6 и №7 Арбеково до 15 октября, на сетях канализации в микрорайоне №8 до 1 ноября, а также еще на двух объектах до 1 декабря.

«Дальше мы просто попадем под санкции», — предупредил руководитель областного Минстроя, добавив, что регион рискует не получить в 2022 году финансирование по данной программе в запланированном объеме.

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратил внимание на то, что войти в программу «Стимул» не так просто.

«Провалить ее, чтобы с нас какие-то средства сняли, это недопустимо», — подчеркнул глава региона.