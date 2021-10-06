Гости «Золотой осени» смогут попробовать продукцию участников конкурса «Вкусы России» Экономика

Пенза, 6 октября 2021. PenzaNews. Гости гастрономического фестиваля «Золотая осень – 2021» смогут попробовать продукцию участников национального конкурса «Вкусы России», на который заявлены в том числе бренды продуктов питания, производимых в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза.

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«Фестиваль пройдет в рамках 23-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мероприятие состоится на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ с 7 по 10 октября.

Согласно сведениям, размещенным на сайте конкурса «Вкусы России», в 2021 году от Пензенской области заявлены следующие бренды: «Никольский крем-мед», «Пензенский льняной урбеч», «Кувакский узвар», «Пензенский чернокленовый мед», «Пензенский кленовый сироп», «Пензенские конфеты» и «Бековский зефир».