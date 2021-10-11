Проблемным вопросом на рынке труда Пензенской области остается уровень зарплат — Качан Экономика

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Уровень зарплат остается проблемным вопросом на рынке труда Пензенской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

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«Проблемным вопросом на рынке труда Пензенской области остается размер заработной платы. Низкая заработная плата создает препятствия для оздоровления экономики, оживления рынка труда. По официальным данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в Пензенской области за январь-июль текущего года составила 35 тыс. 472 рубля и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8%, несмотря на то, что область занимает десятое место среди регионов ПФО по темпам роста зарплаты», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 11 октября.

«При этом средняя заработная плата по вакансиям, которые заявлены в органы службы занятости, по полному кругу предприятий, включая и малый бизнес, составляет 25 тыс. 300 рублей», — добавил Алексей Качан.