Механизм облигаций «Дом.рф» даст возможность построить в Пензе 2,5 млн. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. АО «Дом.рф» и Пензенская область заключили меморандум, предусматривающий использование механизма облигаций для финансирования инфраструктуры, что даст возможность построить 2,5 млн. кв. метров жилья.

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили генеральный директор АО «Дом.рф» Виталий Мутко и губернатор Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Москве накануне.

Согласно утвержденной дорожной карте, будет реализован пилотный проект по созданию инфраструктуры и строительству 100 тыс. кв. метров жилья на территории Октябрьского района Пензы. Предусмотрена реконструкция канализационного коллектора от улицы Серпуховской до улицы Кирпичной.

Заявку на финансирование второго проекта стоимостью 2 млрд. рублей планируется подать в 2022 году. Предполагается реконструкция коммунальных сетей в правобережной и южной частях Пензы. Ожидается, что это будет способствовать развитию жилищного комплекса и инфраструктуры на территории микрорайонов Южная поляна, Веселовка, Терновка, Ахуны, ГПЗ-24, Шуист, в центре Пензы, а также в Пензенском районе.

Комментируя подписанный меморандум, Виталий Мутко сообщил, что Пензенская область станет одним из первых регионов, где будет реализован механизм облигаций для финансирования инфраструктуры.

«Его применение в конечном итоге позволит повысить доступность жилья для жителей. Инвестиции со стороны «Дом.рф» в подготовку коммунальной инфраструктуры двух микрорайонов дадут возможность построить 2,5 млн. кв. метров жилья и поднять качество жизни в областном центре», — сказал он.

В свою очередь Олег Мельниченко отметил, что сделан первый и ключевой шаг на пути модернизации коммунальных сетей Пензы в 2022–2023 годах.

«Сотрудничество с «Дом.рф» открывает перед регионом широкие возможности по реализации других перспективных проектов, направленных на улучшение качества жизни наших граждан, создание комфортной среды в городах и селах», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.