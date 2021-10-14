«Дамате» приобрела комбикормовый завод в Пензенской области Экономика

Пенза, 14 октября 2021. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» завершила сделку по приобретению комбикормового завода в Шемышейском районе Пензенской области, стоимость сделки составила порядка 120 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

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«Это третий комбикормовый завод «Дамате» в регионе, еще два функционируют в Нижнеломовском и Наровчатском районах. Паспортная мощность объекта составляет 65 тыс. тонн производства комбикормов в год. Суммарная мощность производства комбикормов увеличилась и составила 525 тыс. тонн в год. Объект также используется в качестве элеватора для складирования зерновых культур, что позволяет единовременно хранить 10 тыс. тонн», — сказано в тексте.

Из него следует, что покупка завода, на котором по специальным рецептурам будет производиться сбалансированный гранулированный корм для индейки, обусловлена расширением проекта «Дамате» по производству мяса индейки до 207 тыс. тонн в год.

В пресс-релизе добавляется, что на заводе работает 70 сотрудников, при кадровом наборе предпочтение отдавалось кандидатам из числа местного населения.