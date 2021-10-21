Число самозанятых в Пензенской области с начала 2021 года выросло в 2,7 раза Экономика

Пенза, 21 октября 2021. PenzaNews. Число самозанятых граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, выросло в Пензенской области с начала 2021 года в 2,7 раза. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«По состоянию на 17 октября количество зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в Пензенской области составляет 14 тыс. 276 человек. Это в 2,7 раза больше, чем в начале года», — сказал он.

Глава региона добавил, что за 8 месяцев текущего года в виде налога на профессиональный доход в бюджет поступило 31,2 млн. рублей.

«С учетом перспектив развития это подтверждает экономическую целесообразность оказания государственной поддержки самозанятым гражданам», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.