Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 9 месяцев исполнен на 104,3% Экономика

Пенза, 21 октября 2021. PenzaNews. Доходы в размере 60 млрд. 421,4 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-сентябре 2021 года, план выполнен на 104,3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 38 млрд. 471,9 млн. рублей, или 107% к плану; безвозмездные поступления — 21 млрд. 949,5 млн. рублей (100%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 104,5%: при плане в 50 млрд. 842,9 млн. рублей фактически поступило 53 млрд. 124,3 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 31 млрд. 184,6 млн. рублей при ожидаемом объеме 28 млрд. 902,7 млн. рублей; план выполнен на 107,9%.