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Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-сентябре составил 105%

13:51 | 28.10.2021 | Экономика

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Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе-сентябре 2021 года 105% к соответствующему периоду 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-сентябре составил 105%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Добыча полезных ископаемых» — 103,9%, «Обрабатывающие производства» — 103,7%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 113,7%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 133,8%.

По информации Росстата, в целом по стране индекс промпроизводства в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го составил 104,7%.

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