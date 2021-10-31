В Пензенской области за 8 месяцев субъектам МСП выданы кредиты почти на 37,5 млрд. рублей Экономика

Пенза, 31 октября 2021. PenzaNews. Кредиты почти на 37,5 млрд. рублей предоставлены банками субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Пензенской области в январе-августе 2021 года, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.

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Согласно представленным сведениям, на начало сентября текущего года задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, составила в Пензенской области более 41 млрд. рублей. Это почти на 20% больше, чем год назад.

В том числе портфель кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям, по состоянию на 1 сентября 2021 года достиг примерно 6,4 млрд. рублей. Рост к аналогичной дате прошлого года — более 4%.