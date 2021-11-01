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Стоимость условного набора продуктов питания в регионе в сентябре составила 4 тыс. 150 рублей

14:59 | 01.11.2021 | Экономика

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Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания составила в Пензенской области в сентябре 2021 года 4 тыс. 150 рублей. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов, выступая с докладом в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 1 ноября.

Стоимость условного набора продуктов питания в регионе в сентябре составила 4 тыс. 150 рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По стоимости набора мы находимся на втором месте в ПФО и на третьем в Российской Федерации», — отметил он.

По словам Максима Уханова, индекс потребительских цен по Пензенской области в сентябре 2021 года по отношению к декабрю 2020-го составил 105,4%, по стране в целом — 105,3%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него.

При ее расчете используются единые — установленные в целом по Российской Федерации — условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам РФ. Используемые в расчетах веса являются условными и не ставят задачи отразить реальные объемы потребления товаров в данный момент времени.

В состав условного (минимального) набора продуктов питания включено 33 наименования продовольственных товаров.

Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц.

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