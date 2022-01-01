Проект бюджета Пензенской области на 2022–2024 годы внесен в Заксобрание Экономика

Пенза, 2 ноября 2021. PenzaNews. Проект бюджета Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов внесен в Законодательное собрание региона.

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Ранее он был одобрен областным правительством.

Проект бюджета на 2022 год сформирован по доходам в объеме 66 млрд. 345,8 млн. рублей, по расходам — 68 млрд. 247,4 млн. рублей, прогнозируемый дефицит — 1 млрд. 901,6 млн. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области на 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 21 млрд. 162 млн. 209,5 тыс. рублей.

Проект бюджета на 2023 год имеет следующие характеристики: прогнозируемый объем доходов — 67 млрд. 580,2 млн. рублей, расходов — 67 млрд. 778,8 млн. рублей, дефицит ожидается в сумме 198 млн. 688,3 тыс. рублей. Верхний предел госдолга на 1 января 2024 года предлагается установить в сумме 21 млрд. 160 млн. 897,8 тыс. рублей.

Проект бюджета на 2024 год сформирован по доходам в объеме 70 млрд. 237,9 млн. рублей, по расходам — 69 млрд. 460,2 млн. рублей, прогнозируемый профицит — 777,7 млн. рублей. Верхний предел госдолга на 1 января 2025 года предлагается установить в сумме 20 млрд. 183 млн. 193,2 тыс. рублей.

Объем расходов резервного фонда правительства Пензенской области, согласно проекту, составит 40 млн. рублей ежегодно.