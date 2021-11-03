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В Пензе планируется провести инвентаризацию имущества муниципальных предприятий

17:10 | 03.11.2021 | Экономика

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Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. Инвентаризация имущества муниципальных предприятий должна быть проведена в Пензе. Такую задачу поставил исполняющий обязанности главы администрации города Александр Басенко.

В Пензе планируется провести инвентаризацию имущества муниципальных предприятий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Там, где оно не используется в основной деятельности предприятия, [следует] вернуть в казну, в случае необходимости передать другому МУПу или выставить на торги», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 3 ноября.

И.о. мэра также предложил разработать типовой проект договора аренды, который максимально защитит интересы администрации города при предоставлении муниципального имущества.

«Нужно исключить ситуации, когда арендаторы не платят несколько лет, при этом пользуясь земельными участками и другими объектами недвижимости», — цитирует Александра Басенко пресс-служба мэрии.

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