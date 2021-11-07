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Пассажирооборот автотранспорта в Пензенской области в январе-сентябре снизился на 3,7%

10:13 | 07.11.2021 | Экономика

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Пенза, 7 ноября 2021. PenzaNews. Пассажирооборот автомобильного транспорта в Пензенской области в январе-сентябре 2021 года снизился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Пассажирооборот автотранспорта в Пензенской области в январе-сентябре снизился на 3,7%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За 9 месяцев текущего года пассажирооборот составил 775 млн. 288,7 тыс. пассажиро-километров.

По официальной информации, в январе-сентябре 2021 года пассажирским автотранспортом перевезено 45 млн. 439,4 тыс. пассажиров, что на 11,3% больше, чем за девять месяцев 2020-го.

Пассажирооборот транспорта — объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. Определяется суммированием произведений количества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние. Исчисляется раздельно по видам транспорта, сообщения и другим признакам.

Число пассажиров, перевезенных за определенный период времени, учитывается по видам транспорта, сообщений и другим признакам. Данные приводятся с учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда.

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