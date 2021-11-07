EN
22:22:43 Воскресенье, 7 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Платные услуги почти на 46 млрд. рублей оказаны жителям Пензенской области за 9 месяцев

12:14 | 07.11.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 7 ноября 2021. PenzaNews. Платные услуги на 45 млрд. 934,6 млн. рублей оказаны населению Пензенской области в январе-сентябре 2021 года, что в сопоставимой оценке на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Платные услуги почти на 46 млрд. рублей оказаны жителям Пензенской области за 9 месяцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, согласно представленным сведениям, примерно треть от общего объема составили коммунальные услуги, на долю которых пришлось 30,2%. Жители региона заплатили за них 13 млрд. 882,4 млн. рублей, рост к январю-сентябрю прошлого года — 5,2%.

На телекоммуникационные услуги население Пензенской области за 9 месяцев 2021 года потратило 7 млрд. 442,4 млн. рублей. Это на 5,2% меньше, чем за январь-сентябрь прошлого года.

Объем платных бытовых услуг достиг 5 млрд. 293,6 млн. рублей, рост — 29,7%; транспортных — 4 млрд. 711,1 млн. рублей (-3,3%); медицинских — 4 млрд. 311,9 млн. рублей (+38,5%); жилищных — 3 млрд. 323,6 млн. рублей (+1,5%).

Оставшаяся сумма потрачена на прочие виды платных услуг.

Новости партнеров
Читайте также
Умер Борис Хмелевской В Пензе с территории бывшего завода на улице Рябова пытались украсть металлические шкафы
Неизвестные украли 720 тыс. рублей у жительницы Пензы, пытавшейся продать мебель Мельниченко потребовал повысить эффективность управления лесным хозяйством
Житель Пензенской области подозревается в краже из магазина 19 бутылок водки и денег Пензенец лишился более 660 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при покупке машины
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама