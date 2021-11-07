Платные услуги почти на 46 млрд. рублей оказаны жителям Пензенской области за 9 месяцев Экономика

Пенза, 7 ноября 2021. PenzaNews. Платные услуги на 45 млрд. 934,6 млн. рублей оказаны населению Пензенской области в январе-сентябре 2021 года, что в сопоставимой оценке на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Так, согласно представленным сведениям, примерно треть от общего объема составили коммунальные услуги, на долю которых пришлось 30,2%. Жители региона заплатили за них 13 млрд. 882,4 млн. рублей, рост к январю-сентябрю прошлого года — 5,2%.

На телекоммуникационные услуги население Пензенской области за 9 месяцев 2021 года потратило 7 млрд. 442,4 млн. рублей. Это на 5,2% меньше, чем за январь-сентябрь прошлого года.

Объем платных бытовых услуг достиг 5 млрд. 293,6 млн. рублей, рост — 29,7%; транспортных — 4 млрд. 711,1 млн. рублей (-3,3%); медицинских — 4 млрд. 311,9 млн. рублей (+38,5%); жилищных — 3 млрд. 323,6 млн. рублей (+1,5%).

Оставшаяся сумма потрачена на прочие виды платных услуг.