Банк «Кузнецкий» начал выдавать бизнесу кредиты в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 Экономика

Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» начал выдавать льготные кредиты по ставке 3% годовых в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 предприятиям и организациям из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«В их числе — кинотеатры, музеи, фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий. Кроме того, [по сравнению с первым этапом программы] добавились предприятия в сфере допобразования детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, химчистки, стоматологии, парикмахерские и салоны красоты», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ключевое условие участия в программе осталось прежним: компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%, что будет контролироваться через данные ФНС.

«Получить заем до 300 млн. рублей можно на 18 месяцев из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Причем первые шесть месяцев можно ничего не платить — ни процентов, ни основного долга, а после в течение года погашать заем равными долями», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что выдача льготных кредитов бизнесу в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 будет осуществляться по 30 декабря.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.