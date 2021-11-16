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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 10 месяцев 2021 года

12:02 | 16.11.2021 | Экономика

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Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 10 месяцев 2021 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 10 месяцев 2021 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 46%, или на 35,6 млн. рублей; чистые процентные доходы — на 7%, или на 16,9 млн. рублей; общий объем доходов — на 6%, или на 38 млн. рублей.

С начала года чистый валовой доход банка составил 497,6 млн. рублей, чистые процентные доходы — 267 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 230,6 млн. рублей.

По состоянию на 1 ноября 2021 года общий объем доходов составил 703,7 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 112,2 млн. рублей, чистая прибыль — 83 млн. рублей.

Активы банка на начало ноября составили 6,4 млрд. рублей, собственный капитал — 631 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму около 4,3 млрд. рублей, из них почти 2,35 млрд. рублей направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе 947 млн. рублей в рамках федеральных программ поддержки субъектов МСП.

Кредитный портфель банка на 1 ноября 2021 года составил 4,45 млрд. рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 5%. Кредитный портфель корпоративных клиентов достиг 3,2 млрд. рублей, физических лиц — 1,2 млрд. рублей; рост — рост 3,6% и 8,2% соответственно.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 5,6 млрд. рублей. Объем вкладов населения на начало ноября составил 2,7 млрд. рублей; депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 2,45 млрд. рублей; остатки на счетах физлиц увеличились на 13%. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено свыше 64 млн. рублей.

Резервы ликвидности составили более 2 млрд. рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 ноября 2021 года составляют: Н1.2 — 8,6% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 10,29% при минимальном значении 8%; Н3 — 65,73% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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