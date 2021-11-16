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«Кувака» отмечена двумя золотыми медалями международного конкурса «Гарантия качества – 2021»

17:23 | 16.11.2021 | Экономика

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Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Минеральная природная столовая питьевая вода «Кувака» класса премиум, которая производится в селе Кувака Каменского района Пензенской области, отмечена двумя золотыми медалями по итогам международного конкурса пищевой продукции «Гарантия качества – 2021».

«Кувака» отмечена двумя золотыми медалями международного конкурса «Гарантия качества – 2021»

Фото: ООО «ТД «Кувака»

Согласно решению конкурсной комиссии, газированная и негазированная вода «Кувака» в стеклотаре получила высокую оценку в категории «Безалкогольные напитки, минеральные воды, квас».

Международный конкурс пищевой продукции «Гарантия качества – 2021» организован ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова» Российской академии наук при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Минсельхоза РФ.

Эксперты изучили более 900 представленных образцов в 29 категориях.

Были проведены лабораторные исследования в аккредитованных лабораториях, органолептическая оценка и оценка маркировки.

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