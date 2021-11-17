В Пензенской области введена новая мера поддержки социального предпринимательства Экономика

Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. Центр инноваций социальной сферы, действующий на базе Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, объявил о начале приема заявок от субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, на финансирование расходов в размере до 30 тыс. рублей на производство и размещение рекламно-информационных материалов в СМИ.

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Согласно сведениям, представленным на сайте ЦИСС, претендовать на данный вид поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие одному или нескольким условиям, перечисленным в ч. 1 ст. 24.1 федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», но не состоящие в реестре социальных предприятий.

Это могут быть организации и ИП, обеспечивающие занятость социально уязвимых категорий граждан, реализующие производимую ими продукцию и услуги, выпускающие товары для данной категории лиц, а также осуществляющие деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей.

Новая мера поддержки запущена в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и госпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области».

Прием заявок продлится по 30 ноября.

По информации ЦИСС, в рамках развития соцпредпринимательства на территории региона также оказываются различные виды поддержки субъектам МСП, включенным в реестр социальных предприятий.

Из пресс-релиза центра инноваций социальной сферы, поступившего в ИА «PenzaNews», следует, что это гранты до 500 тыс. рублей на реализацию проекта по развитию социального бизнеса, льготные кредиты на сумму до 3 млн. рублей, софинансирование услуг по продвижению продукции в размере до 75 тыс. рублей, бесплатные семинары и мастер-классы, а также частичное покрытие расходов на длительное обучение и повышение квалификации сотрудников.

«Развитие социального бизнеса способствует обеспечению занятости социально уязвимых категорий граждан, повышению качества образовательных услуг, развитию культурной среды. Особое влияние социальное предпринимательство оказывает на область «серебряной экономики», включающую проекты по адаптации и социализации лиц преклонного возраста, а также на сферу здравоохранения, повышая качество медицинского обслуживания и реабилитации», — приводятся в сообщении слова министра экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаза Хакимова.