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Годовая инфляция в Пензенской области в октябре составила около 9%

11:44 | 18.11.2021 | Экономика

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Пенза, 18 ноября 2021. PenzaNews. Годовая инфляция в Пензенской области в октябре 2021 года ускорилась по сравнению с сентябрем на 0,76 процентных пункта до 8,96%, при этом ее уровень в регионе по-прежнему выше, чем в Приволжском федеральном округе и в России в целом — 8,35% и 8,13% соответственно. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии, размещенном на сайте Банка России.

Годовая инфляция в Пензенской области в октябре составила около 9%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ценовую динамику в области преимущественно повлияли возросшие издержки сельхозпроизводителей и сокращение предложения отдельных продуктов питания. Сказались также повышение мировых цен на некоторые сырьевые товары, рост стоимости международных перевозок и задержки в поставках комплектующих», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что годовой прирост цен на продовольственные товары в октябре увеличился до 12,73%, на непродовольственные — до 7,96%, а на услуги уменьшился до 4,24%.

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