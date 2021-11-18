Внешнеторговый оборот Пензенской области за 9 месяцев составил 503 млн. долларов Экономика

Пенза, 18 ноября 2021. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-сентябре 2021 года составил 503 млн. долларов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Саратовской таможни.

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В нем уточняется, что сложилось отрицательное сальдо торгового баланса: объемы экспорта достигли 247 млн. долларов, импорта — 256 млн. долларов.

«При этом экспорт увеличился на 4%, импорт вырос на 14%», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что в основном из Пензенской области за рубеж вывозятся продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия; ввозятся в регион машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Из текста следует, что товарооборот Пензенской области со странами дальнего зарубежья за 9 месяцев 2021 года достиг 327 млн. долларов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го; со странами СНГ — 176 млн. долларов, рост — 16%, в том числе с государствами – членами ЕАЭС — 110 млн. долларов (+20%).

«Торговыми партнерами Пензенской области являлась 91 страна. Основными торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья, их доля в товарообороте составила 65%», — указано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в число крупнейших торговых партнеров Пензенской области по экспорту входят Казахстан, Украина и Белоруссия, по импорту — Китай, США, Белоруссия и Германия.