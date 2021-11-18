EN
18:03:21 Четверг, 18 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Представитель «Кузнецкого» вошел в рейтинг топ-менеджеров подразделений МСП российских банков

15:05 | 18.11.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 18 ноября 2021. PenzaNews. Начальник управления корпоративного кредитования пензенского банка «Кузнецкий» Денис Коряжкин занял восьмое место в первом рейтинге топ-менеджеров подразделений МСП российских банков, который составлен специалистами журнала «Банковское обозрение» и аналитического центра «БизнесДром».

Представитель «Кузнецкого» вошел в рейтинг топ-менеджеров подразделений МСП российских банков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте «Банковского обозрения», изначально в рейтинг были включены руководители из топ-50 банков по активам и состоянию на 1 сентября 2021 года, банков, аккредитованных Корпорацией МСП, и кредитно-финансовых учреждений, специализирующихся на работе с малым и средним бизнесом.

Каждый топ-менеджер оценивался по десяти показателям, характеризующим его стаж и опыт работы, результаты деятельности, включая прирост числа клиентов и количества выданных кредитов за последние три года, участие в профильных комитетах и рабочих группах, а также медийную активность.

Значения показателей взвешивались и суммировались. На основе полученных баллов было произведено ранжирование 32 руководителей, вошедших в итоговый рейтинг.

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка «Кузнецкий», включение Дениса Коряжкина в топ-10 руководителей подразделений МСП является результатом работы коллектива учреждения по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Высокая оценка в федеральном рейтинге — это плод усилий и взаимодействия всех подразделений корпоративного бизнеса банка «Кузнецкий», который на протяжении последних двух лет реализовывал собственные программы и участвовал в мерах господдержки МСП, проводимых правительством и Минэкономразвития России с целью минимизации потерь регионального бизнеса в условиях кризиса от пандемии», — говорится в пресс-релизе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

Новости партнеров
Читайте также
Выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет с 24 по 28 ноября Умер бывший главврач пензенской больницы скорой помощи Гончаренко
В Пензенской области за сутки подтверждено 397 случаев заражения коронавирусом Умер Виктор Бученков
В результате пожара в Средней Елюзани погиб мужчина «Ростелеком» объявил о старте конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама