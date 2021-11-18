Представитель «Кузнецкого» вошел в рейтинг топ-менеджеров подразделений МСП российских банков Экономика

Пенза, 18 ноября 2021. PenzaNews. Начальник управления корпоративного кредитования пензенского банка «Кузнецкий» Денис Коряжкин занял восьмое место в первом рейтинге топ-менеджеров подразделений МСП российских банков, который составлен специалистами журнала «Банковское обозрение» и аналитического центра «БизнесДром».

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Согласно сведениям, размещенным на сайте «Банковского обозрения», изначально в рейтинг были включены руководители из топ-50 банков по активам и состоянию на 1 сентября 2021 года, банков, аккредитованных Корпорацией МСП, и кредитно-финансовых учреждений, специализирующихся на работе с малым и средним бизнесом.

Каждый топ-менеджер оценивался по десяти показателям, характеризующим его стаж и опыт работы, результаты деятельности, включая прирост числа клиентов и количества выданных кредитов за последние три года, участие в профильных комитетах и рабочих группах, а также медийную активность.

Значения показателей взвешивались и суммировались. На основе полученных баллов было произведено ранжирование 32 руководителей, вошедших в итоговый рейтинг.

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка «Кузнецкий», включение Дениса Коряжкина в топ-10 руководителей подразделений МСП является результатом работы коллектива учреждения по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Высокая оценка в федеральном рейтинге — это плод усилий и взаимодействия всех подразделений корпоративного бизнеса банка «Кузнецкий», который на протяжении последних двух лет реализовывал собственные программы и участвовал в мерах господдержки МСП, проводимых правительством и Минэкономразвития России с целью минимизации потерь регионального бизнеса в условиях кризиса от пандемии», — говорится в пресс-релизе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.